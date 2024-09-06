Лукашенко приказал сбивать "Шахеды" на своей территории: с чем это связано

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение сбивать российские "Шахеды", входящие на территорию РБ.

Об этом рассказал в эфире "КИЕВ 24" основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба.

"Лукашенко принял решение оценивать опасность дронов, которые залетают на территорию Беларуси, когда он угрожает инфраструктуре или гражданским людям. Было принято решение, в таком случае сбивать, чей бы то ни был дрон", — сказал он.

По его словам, 10 дней назад Лукашенко организовал "спектакль", когда говорил о том, что сбили 13 "Шахедов", якобы летавших из Украины. Он это делал специально для России.

Также Бульба объяснил инцидент 5 сентября, когда Белоруссия поднимала истребители, чтобы сбить российские "Шахеды". Он добавил, что российские блогеры говорили, что эти беспилотники якобы зашли из Харьковского направления, что Украина якобы атаковала Беларусь.

"Но это российские блогеры. Похожая информация появилась в Мозырьской районной газете. Они сначала утверждали, что это украинский дрон, но потом сняли эту информацию", – добавил он.

Напомним, ночью, 5 сентября, "Шахеды", которые войска России запускали по Украине, залетели в воздушное пространство Беларуси.

По данным МЧС РБ, упавший беспилотник привел к возгоранию кирпичного здания склада в Гомеле.

Дроны залетают на территорию Беларуси уже не в первый раз. Как ранее сообщал "Белорусские Гаюн", этим летом российские "Шахеды", по меньшей мере, четыре раза проникали в РБ, которому приходилось поднимать против них боевую авиацию.

16 июля, по данным проекта, российский беспилотник "Shahed-131/136" зашел в Гомельскую область из украинской Чернобыльской зоны и взорвался в 55 км от Бобруйска (в 120 км от границы с Украиной).

"Нам доподлинно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, подтверждающего напрямую — "Шахеды", которые залетают на территорию Беларуси, — никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины", — подчеркивал "Белорусский Гаюн".

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