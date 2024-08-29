Лукашенко объяснил, когда отдаст приказ армии Беларуси вступить в войну

Беларусь не будет вступать ни в одну войну, если только на нее не нападут.

Об этом Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад, пишет БЕЛТА.

Лукашенко сделал соответствующее заявление, говоря о теме украинского кризиса. Он подчеркнул, что по этому вопросу в Беларуси абсолютно понятная и честная политика, и возмутился, что в западной прессе постоянно пишут, что он "отдаст приказ – пойдут туда", и ему становится плохо от того, что он читает.

"Никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Беларуси, не было и не будет. Мы будем только воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина "все равно будет наша", что для США она отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится уехать из страны.

"Украина будет наша. Никому эта Украина не нужна. Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил по телефону: "Володя, послушай меня, опытного человека... Как только где-то какая-то заварушка, о тебе забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", – сказал он.

Лукашенко рад событиям в Курской области - редактор белорусского телевидения

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