Российский дрон развалил дом в белорусском Гомеле: фото

"Шахеды", которые войска России запускали по Украине ночью, залететь в воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщило издание "Белорусский Гаюн".

По данным МЧС РБ, упавший беспилотник привел к возгоранию кирпичного здания склада в Гомеле.

Спасатели ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли.

Ранее стало известно, что над городом Гомель сбивают залетевшие на территорию Беларуси российские дроны-камикадзе "Шахед".

Также отмечалось, что после часа ночи с аэродрома Барановичи был поднят очередной истребитель, чтобы сбить российские дроны. В 2.20 в небо подняли еще один истребитель.

Как сообщило российское пропагандистское издание Mash, местные жители услышали два громких взрыва около 1:30 ночи. После этого появился красный огонек, якобы упавший за чертой города.

Напомним, в ночь на 5 сентября состоялась очередная длительная массированная атака российских ударных дронов.

На территорию страны вражеские беспилотники начали залетать вечером (около 22:00) с южного и восточного направлений. В течение всего этого времени российские дроны пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг. Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены.