Російський дрон розвалив будинок у білоруському Гомелі: фото

"Шахеди", які війська Росії запускали по Україні вночі, залетіти у повітряний простір Білорусі.

Про це повідомило видання "Беларускі Гаюн".

За даними МНС РБ, безпілотник, що впав, призвів до загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі.

Рятувальники ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено 5 квадратних метрів покрівлі.

Раніше стало відомо, що над містом Гомель збивають російські дрони-камікадзе "Шахед", які залетіли на територію Білорусі.

Також зазначалося, що після першої години ночі з аеродрому Барановичі було піднято черговий винищувач, щоб збити російські дрони. О 2:20 в небо підняли ще один винищувач.

Як повідомило російське пропагандистське видання Mash, місцеві мешканці почули два гучні вибухи близько 1:30 ночі. Після цього з'явився червоний вогник, який нібито впав за межею міста.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня відбулася чергова тривала масована атака російських ударних дронів.

На територію країни ворожі безпілотники почали залітати ще ввечері (близько 22:00) з південного та східного напрямків. Протягом усього цього часу російські дрони намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.