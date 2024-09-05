"Динамо" оголосило про трансфер забивного форварда "Зорі"

Київське "Динамо" підписало нападника луганської "Зорі" Едуардо Герреро.

Як повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх", 24-річний панамський футболіст підписав з киянами контракт до літа 2029-го. За нову команду Едуардо гратиме під 39-м номером.

Герреро виступав у складі "Зорі" від лютого 2023 року. За луганську команду він зіграв 48 матчів у всіх турнірах, забивши 19 голів та віддавши 9 результативних передач.

Минулого сезону панамець провів 33 матчі за "Зорю" у всіх турнірах, забив 13 голів і віддав 4 результативні передачі. У нинішній кампанії він встиг зіграти п'ять поєдинків, у яких забив один гол.

Також в активі Герреро 14 матчів та один гол у складі національної збірної Панами.

"Динамо" розпочало новий сезон УПЛ трьома перемогами поспіль, набравши 9 очок. У наступному турі команда Олександра Шовковського 14 вересня зіграє проти "Зорі".

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