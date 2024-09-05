Рада звільнила Кулебу з посади голови МЗС

Голоси за звільнення міністра віддали 240 нардепів.
Верховна Рада погодила звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Політик вказав у заяві, що парламент звільнив Кулебу з посади міністра закордонних справ. Свої голоси за це рішення віддали 240 народних обранців.
"На звіт він так і не прийшов", – додав Железняк.
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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до Ради надійшла заява від Кулеби про відставку з посади голови МЗС. Однак під час голосування за кадрові зміни в уряді 4 вересня парламент не підтримав звільнення цього міністра.
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