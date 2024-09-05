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Рада уволила Кулебу с должности главы МИД

Рада уволила Кулебу с должности главы МИД

Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Голоса за увольнение министра отдали 240 нардепов.

Верховная Рада согласовала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Политик указал в заявлении, что парламент уволил Кулебу с должности министра иностранных дел. Свои голоса за это решение отдали 240 народных избранников.

"На отчет он так и не пришел", – добавил Железняк.

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Результаты голосования в парламенте за отставку Дмитрия Кулебы / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования в парламенте за отставку Дмитрия Кулебы / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, накануне стало известно, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке с поста главы МИД. Однако во время голосования за кадровые изменения в правительстве 4 сентября парламент не поддержал увольнение этого министра.

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