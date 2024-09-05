Рада уволила Кулебу с должности главы МИД

Голоса за увольнение министра отдали 240 нардепов.
Верховная Рада согласовала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Политик указал в заявлении, что парламент уволил Кулебу с должности министра иностранных дел. Свои голоса за это решение отдали 240 народных избранников.
"На отчет он так и не пришел", – добавил Железняк.
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Напомним, накануне стало известно, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке с поста главы МИД. Однако во время голосования за кадровые изменения в правительстве 4 сентября парламент не поддержал увольнение этого министра.
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