Рада уволила Кулебу с должности главы МИД

Верховная Рада согласовала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Политик указал в заявлении, что парламент уволил Кулебу с должности министра иностранных дел. Свои голоса за это решение отдали 240 народных избранников.

"На отчет он так и не пришел", – добавил Железняк.

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Результаты голосования в парламенте за отставку Дмитрия Кулебы / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, накануне стало известно, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке с поста главы МИД. Однако во время голосования за кадровые изменения в правительстве 4 сентября парламент не поддержал увольнение этого министра.

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