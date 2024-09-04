Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД — Стефанчук

Заявление об отставке поступило в Верховную Раду.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — отметил Стефанчук и прикрепил сундуки заявления.
Заявление написано 4 сентября. Какая причина – Кулеба не отметил.
По состоянию на 08.52 глава МИД не прокомментировал свое решение об отставке.
"Перезагрузка" правительства: кто подал в отставку
Ранее заявления об отставке написали:
- министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ;
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ;
- министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец ;
- председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль ;
- министр юстиции Денис Малюска ;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что главу МИД Кулебу планируют уволить.
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