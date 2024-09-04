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Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД — Стефанчук

Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД — Стефанчук

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Заявление об отставке поступило в Верховную Раду.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — отметил Стефанчук и прикрепил сундуки заявления.

Заявление написано 4 сентября. Какая причина – Кулеба не отметил.

По состоянию на 08.52 глава МИД не прокомментировал свое решение об отставке.

Скрин заявления Дмитрия Кулебы об отставке. ФОТО: Руслан Стефанчук/Фейсбук / ©
Скрин заявления Дмитрия Кулебы об отставке. ФОТО: Руслан Стефанчук/Фейсбук

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Ранее заявления об отставке написали:

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что главу МИД Кулебу планируют уволить.

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