Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД — Стефанчук

Заявление об отставке поступило в Верховную Раду.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — отметил Стефанчук и прикрепил сундуки заявления.

Заявление написано 4 сентября. Какая причина – Кулеба не отметил.

По состоянию на 08.52 глава МИД не прокомментировал свое решение об отставке.

Скрин заявления Дмитрия Кулебы об отставке. ФОТО: Руслан Стефанчук/Фейсбук

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Ранее заявления об отставке написали:

министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ;

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец ;

председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль ;

министр юстиции Денис Малюска ;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что главу МИД Кулебу планируют уволить.

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