В Раду поступило заявление об отставке министра Стрельца

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины подал заявление на увольнение.

В Верховную Раду поступило заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Об этом сообщил в Facebook спикер ВР Руслан Стефанчук.

Также стало известно, что заявления на увольнение подали руководители других министерств, в частности юстиции, а также по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Фото: скрин Facebook спикера ВР Руслана Стефанчука

Заявление об увольнении поступило и от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Спикер добавил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

Напомним, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец занимал должность от 14 апреля 2022 года. До этого он временно исполнял обязанности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.