До Ради надійшла заява про відставку міністра Стрільця

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України подав заяву на звільнення.

До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Про це повідомив у Facebook спікер ВР Руслан Стефанчук.

Також стало відомо, що заяви на звільнення подали очільники інших міністерств, зокрема, юстиції, а також з питань стратегічних галузей промисловості.

Фото: скрин Facebook спікера ВР Руслана Стефанчука

Заява про звільнення надійшла і від голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Спікер додав, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець перебував на посаді від 14 квітня 2022 року. До того він тимчасово виконував обов’язки Міністра захисту довкілля та природних ресурсів.