ЗСУ відновили позиції під Покровськом: мапа ISW

Українські війська відновили втрачені раніше позиції під Покровськом Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 2 вересня геолокаційні кадри вказують на те, що Сили оборони України відновили позиції на південному заході Новогродівки (на південний схід від Покровська).

"Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі тактичних успіхів Росії в цьому районі, що тривають", – повідомили аналітики.

Мапа бойових дій на Покровському напрямку / Мапа: ISW

До слова, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські окупанти начебто не продовжили рух на Покровськ, а формують південний фланг.

Читайте також: