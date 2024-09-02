Покровськ на Донеччині готують до оборони - місцева влада

Місцева влада стверджує, що укріплення у місті почали зводити ще 2022 року під контролем військових.

Покровськ Донецької області готують до оборони, у деяких кварталах міста будують укріплення.

Про це повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в етері Радіо Свобода.

Він наголосив, що укріплення почали зводити ще 2022 року під контролем військових.

"До вуличних боїв у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще в 2022 році в березні або в квітні", - зазначив він.

За словами Добряка, місцева влада отримала завдання від військових на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

"За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, (вона) робить план оборони міста або агломерації і дає завдання, що робити цивільним. Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади – ред.) збудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення – ред.) не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так", - додав він.

Нагадаємо, ISW припускає, що росіяни, ймовірно, захопили два населені пункти на Покровському напрямку, підійшовши ближче до міста.

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