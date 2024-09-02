Росіяни вдарили дронами по Полтавщині: пошкоджено промислове підприємство

Сьогодні вночі, 2 вересня, російські війська атакували Полтавщину безпілотниками. Через атаку пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі промислового підприємства.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"ППО відпрацювала по ворожих цілям. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОВА, інформації про травмованих не надходило.

Як повідомлялося, зранку РФ атакувала Київ ракетами. Зокрема, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі, наразі займання ліквідували

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