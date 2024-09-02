Масована атака РФ по Україні: винищувачі НАТО піднімалися у небо

Польська армія попереджала своїх громадян про "підвищений рівень шуму".

Через масовану атаку РФ по Україні вночі 2 вересня Польща піднімала авіацію НАТО.

Про це інформує Оперативне командування польської армії у X.

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Там попереджали, "що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації".

"Сьогодні вночі (2 вересня - ред.) спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ударів по об'єктах, розташованих на території України. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року. Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня окупаційна армія завдала комбінованої атаки по Києву. ППО знищила понад десяток крилатих та близько 10 балістичних ракет.

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