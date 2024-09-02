Массированная атака РФ по Украине: истребители НАТО поднимались в небо

Польская армия предупреждала своих граждан о "повышенном уровне шума".

Из-за массированной атаки РФ по Украине ночью 2 сентября Польша поднимала авиацию НАТО.

Об этом сообщает Оперативное командование польской армии в X.

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Там предупреждали, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

"Сегодня ночью (2 сентября – ред.) наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины. В последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа этого года. Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 сентября оккупационная армия нанесла комбинированную атаку по Киеву. ПВО уничтожила более десятка крылатых и около 10 баллистических ракет.

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