Курс валют на 2 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 2 сентября. Доллар потерял 14 коп. Евро – аж 20 коп. Злотый – уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,05 (-14 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,50 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,63 (-2 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,40 грн

"УкрСиббанк" – 40,85-41,40 грн

"Ощадбанк" – 40,90-41,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"ПУМБ" – 45,40-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,20-46,10 грн

"Ощадбанк" – 45,25-46,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,55-10,71 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Напомним, Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. С 29 августа юрлица, ФЛП и физические лица, выполняющие профессиональную деятельность, больше не могут обналичить по переводу без его предварительного зачисления на счет.

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