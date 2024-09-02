Курс валют на 2 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта сильно упала в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 2 сентября. Доллар потерял 14 коп. Евро – аж 20 коп. Злотый – уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,05 (-14 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,50 (-20 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,63 (-2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,40 грн
- "УкрСиббанк" – 40,85-41,40 грн
- "Ощадбанк" – 40,90-41,45 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "ПУМБ" – 45,40-45,90 грн
- "УкрСиббанк" – 45,20-46,10 грн
- "Ощадбанк" – 45,25-46,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,55-10,71 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Напомним, Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. С 29 августа юрлица, ФЛП и физические лица, выполняющие профессиональную деятельность, больше не могут обналичить по переводу без его предварительного зачисления на счет.