Атака "Шахедами" на Харьков: пострадала женщина

Во время вражеской дроновой атаки был поврежден частный дом.

В результате атаки на Харьков в ночь на 2 сентября пострадала женщина. Враг ударил по городу дроном-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате попадания вражеского беспилотника около 1:00 в Киевском районе Харькова пострадала 66-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации. Также был поврежден частный дом.

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В 05:30 российские войска нанесли очередные удары по Индустриальному району Харькова. Там в садовом обществе горел частный дом и три нежилых здания. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 2 сентября РФ в очередной раз устроила массированную атаку по Украине. В Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и Полтаве раздались взрывы.

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