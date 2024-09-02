Атака "Шахедами" на Харків: постраждала жінка

Під час ворожої дронової атаки був пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок атаки на Харків у ніч проти 2 вересня постраждала жінка. Ворог вдарив по місту дроном-камікадзе "Шахед".

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника близько 1:00 у Київському районі Харкова постраждала 66-річна жінка. Вона відмовилась від госпіталізації. Також було пошкоджено приватний будинок.

Також читайте РФ атакувала Київ ракетами: перші деталі від влади про наслідки та потерпілих

О 05:30 російські війська завдали чергових ударів по Індустріальному району Харкова. Там у садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня РФ вкотре влаштувала масовану атаку по Україні. У Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та Полтаві лунали вибухи.

Читайте також: