Атака "Шахедами" на Харків: постраждала жінка

Під час ворожої дронової атаки був пошкоджений приватний будинок.
Внаслідок атаки на Харків у ніч проти 2 вересня постраждала жінка. Ворог вдарив по місту дроном-камікадзе "Шахед".
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання ворожого безпілотника близько 1:00 у Київському районі Харкова постраждала 66-річна жінка. Вона відмовилась від госпіталізації. Також було пошкоджено приватний будинок.
О 05:30 російські війська завдали чергових ударів по Індустріальному району Харкова. Там у садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня РФ вкотре влаштувала масовану атаку по Україні. У Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та Полтаві лунали вибухи.
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