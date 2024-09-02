Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 2 вересня 2024 року ЗСУ знищили 617 600 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 617 600 (+1300) осіб,

танків - 8601 (+9) од,

бойових броньованих машин - 16786 (+26) од,

артилерійських систем - 17646 (+10) од,

РСЗВ - 1177 (+1) од,

засоби ППО - 940 (+0) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 14537 (+30),

крилаті ракети - 2557 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 23925 (+44) од,

спеціальна техніка - 2993 (+2).

Як повідомляв командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, в серпні 2024 року ЗСУ знищили 36 810 окупантів. 6383 одиниці озброєння та військової техніки.