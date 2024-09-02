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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 2 вересня ліквідовано майже 618 тис. солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Загарбники втратили багато техніки.

Станом на ранок 2 вересня 2024 року ЗСУ знищили 617 600 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 617 600 (+1300) осіб,
  • танків - 8601 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 16786 (+26) од,
  • артилерійських систем - 17646 (+10) од,
  • РСЗВ - 1177 (+1) од,
  • засоби ППО - 940 (+0) од,
  • літаків - 368 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 14537 (+30),
  • крилаті ракети - 2557 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23925 (+44) од,
  • спеціальна техніка - 2993 (+2).

Як повідомляв  командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, в серпні 2024 року ЗСУ знищили 36 810 окупантів. 6383 одиниці озброєння та військової техніки.

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