Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загарбники втратили багато техніки.
Станом на ранок 2 вересня 2024 року ЗСУ знищили 617 600 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 617 600 (+1300) осіб,
- танків - 8601 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 16786 (+26) од,
- артилерійських систем - 17646 (+10) од,
- РСЗВ - 1177 (+1) од,
- засоби ППО - 940 (+0) од,
- літаків - 368 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 14537 (+30),
- крилаті ракети - 2557 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23925 (+44) од,
- спеціальна техніка - 2993 (+2).
Як повідомляв командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, в серпні 2024 року ЗСУ знищили 36 810 окупантів. 6383 одиниці озброєння та військової техніки.