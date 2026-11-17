Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із в.о. генпрокурора Антоном Ковальським, на якій підбили підсумки роботи відомства за два місяці та обговорили справи щодо діяльності угруповання «Хімпром».

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, вони підбили підсумки роботи Офісу генпрокурора за два місяці, відколи відомство очолює Антон Ковальський. Також на зустрічі обговорили розслідування справ, пов’язаних із угрупованням «Хімпром».

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«Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність „Хімпрому“ та осіб, що із цією структурою пов’язані», — наголосив президент.

Справа «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський видав наказ про службове розслідування після нових одкровень у резонансній операції «Карфаген». Перевірка стосується можливого сприяння прокурорів поверненню вилученого майна незаконних колцентрів і мережі наркошопів U420.

Раніше пвідомлялося, НАБУ і САП викрили велику злочинну організацію, до якої входили кримінальні авторитети та високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора і Нацполіції. Її створили чоловік на прізвисько «Кримінал» та лідер наркокартелю «Хімпром» «Мексиканець», щоб «кришувати» нелегальний бізнес в Україні.

Під їхнім захистом працювали щонайменше 52 шахрайські колцентри — кожен щомісяця платив правоохоронцям по 7 тисяч доларів у криптовалюті, щоб уникнути обшуків. Також угруповання торгувало наркотиками через мережу U420, друкувало фальшиві євро, викрадало й катувало людей на замовлення та вимагало мільйони доларів. Завдяки зв’язкам із силовиками злочинці мали доступ до закритих баз даних і камер спостереження.

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