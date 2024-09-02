Ракетний удар по Сумах: куди "прилетіло" і скільки людей постраждало

Росіяни ввечері 1 вересня завдавали ракетних ударів по Сумах. Ракети поцілили по закладах для дітей.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Окупанти ввечері атакували Суми. Одна із ракет поцілила у дитячий будинок.

Обстріл Сум

"На щастя, вихованців тут не було, їх евакуювали завчасно, тож потерпілих серед них немає. Дитячий будинок разом із центром соціальної та психологічної реабілітації розташовані серед багатоповерхівок, які теж потрапили під удар. Є інформація про 18 поранених, серед яких шестеро дітей. Усі потерпілі - це мешканці прилеглих будинків", - каже кореспондентка ТСН.

Місцеві жителі кажуть, що основне те, що всі живі. Наразі на місці влучань продовжується розбір завалів.

Цього ж дня ще дві ракети поцілили по промислових підприємствах. На одному із них постраждала працівниця. Окупанти вдарили також по колоні зерновозів, там загинув водій.

Наслідки удару по Сумах

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 2 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: