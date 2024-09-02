Ракетный удар по Сумам: куда "прилетело" и сколько людей пострадало

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Сумам.
Россияне вечером 1 сентября наносили ракетные удары по Сумам. Ракеты попали по заведениям для детей.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.
Оккупанты вечером атаковали Сумы. Одна из ракет попала в детский дом.
"К счастью, воспитанников здесь не было, их эвакуировали раньше времени, поэтому пострадавших среди них нет. Детский дом вместе с центром социальной и психологической реабилитации расположены среди многоэтажек, которые тоже попали под удар. Есть информация о 18 раненых, среди которых шестеро детей. Все пострадавшие – это жители близлежащих домов”, – говорит корреспондентка ТСН.
Местные жители говорят, что основное то, что все живы. На месте попаданий продолжается разбор завалов.
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