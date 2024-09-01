Враг нанес авиаудар по Сумам: ОВА сообщила о последствиях

В городе зафиксировано три взрыва.

В воскресенье, 1 сентября, российская армия нанесла авиаудар по Сумам. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

"Сегодня днем, 1 сентября враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сумской общины (зафиксировано 3 взрыва). Предварительно есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что на месте попаданий работают все необходимые службы. Пострадавшим людям оказывается медицинская помощь. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.

Напомним, в результате российской атаки на Сумщину повреждены зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора урожая. Один человек погиб, также есть раненые.

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