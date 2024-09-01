РФ обстреляла Курахово "Ураганами": четыре человека погибли, девять ранены

Днем 1 сентября российские военные совершили атаку на Курахово в Донецкой области. В результате чего погибли по меньшей мере четыре гражданских лица, еще девять получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

В результате атаки четыре человека погибли, восемь получили ранения. Враг, вероятно, использовал ствольную артиллерию и РСЗО "Ураган" против мирного населения. В результате попадания снарядов трое гражданских погибли на месте, еще один человек скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. Пять женщин и четверо мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести, в том числе осколочные ранения.

Россияне обстреляли Курахово 1 сентября/Вадим Филашкин/Донецкая ОГА

Россияне обстреляли Курахово 1 сентября/Вадим Филашкин/Донецкая ОГА

Россияне обстреляли Курахово 1 сентября Вадим Филашкин/Донецкая ОГА

Россияне обстреляли Курахово 1 сентября Вадим Филашкин/Донецкая ОГА

Филашкин сообщил, что на месте удара работают соответствующие службы по определению точного числа жертв и объема разрушений. Он также призвал жителей Донбасса эвакуироваться.

Напомним, 30 августа враг целенаправленно обстрелял гражданскую инфраструктуру города Курахово Покровского района Донецкой области. Россияне попали в жилую трехэтажку, админздание и магазин.

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