РФ обстріляла Курахове "Ураганами": чотири людини загинули, дев'ять поранені

Вдень 1 вересня російські військові здійснили напад на Курахове в Донецькій області. Внаслідок атаки загинули щонайменше чотири цивільні особи, ще дев'ять отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

Внаслідок атаки чотири особи загинули, вісім отримали поранення. Ворог, ймовірно, використовував ствольну артилерію та РСЗВ "Ураган" проти мирного населення. Внаслідок влучання снарядів троє цивільних загинули на місці, ще одна особа померла в лікарні під час надання медичної допомоги. П’ять жінок та четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема осколкові поранення.

Росіяни обстріляли Курахове 1 вересня / Вадим Філашкін / Донецька ОДА

Росіяни обстріляли Курахове 1 вересня / Вадим Філашкін / Донецька ОДА

Росіяни обстріляли Курахове 1 вересня Вадим Філашкін / Донецька ОДА

Росіяни обстріляли Курахове 1 вересня Вадим Філашкін / Донецька ОДА

Філашкін повідомив, що на місці удару працюють відповідні служби для визначення точного числа жертв і обсягу руйнувань. Він також закликав жителів Донеччини евакуюватися.

Нагадаємо, 30 серпня ворог цілеспрямовано обстріляв цивільну інфраструктуру міста Курахове Покровського району Донецької області. Росіяни влучили у житлову триповерхівку, адмінбудівлю та магазин.

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