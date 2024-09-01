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Ворог завдав авіаудару по Сумах: ОВА повідомила про наслідки

Ворог завдав авіаудару по Сумах: ОВА повідомила про наслідки

У неділю, 1 вересня, у Сумах пролунали вибухи

В місті зафіксовано три вибухи.

У неділю, 1 вересня, російська армія завдала авіаудару по Сумах. За попередньою інформацією є постраждалі.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Сьогодні вдень, 1 вересня ворог завдав авіаційного удару по інфраструктурі Сумської громади (зафіксовано 3 вибухи). Попередньо, є постраждалі", – йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що на місці влучань працюють всі необхідні служби. Постраждалим людям надається медична допомога.  Рятувальники та комунальні служби ліквідують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Сумщину пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору урожаю. Одна людина загинула, також є поранені.

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