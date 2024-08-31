Когда закончится лето: синоптики ошарашили прогнозом погоды на сентябрь

Лето подходит к концу, однако только по календарю, потому что на украинской территории царит 30-градусная жара, даже ночи не дают ощутимой прохлады. О том, что приближается осень, напоминают лишь поздние рассветы и ранние вечера. Если в начале августа солнце восходило в половине шестого утра, а заходило около девяти вечера, то в конце августа оно восходит уже в начале седьмого утра, а заходит раньше, чем в восемь вечера.

За август день стал короче почти на два часа, но он все еще намного продолжительнее ночи. Осеннее равноденствие, то есть когда день равен ночи, наступит 22 сентября, в дальнейшем день будет короче ночи. Как заметно повлияет на температуру меньшая продолжительность пребывания солнца на небе, а также какой ожидается погода в первом осеннем месяце, выяснил ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Синоптики рассказали о погоде на сентябрь / Фото: Pexels

Укргидрометцентр: холода придут не скоро

Украинские синоптики отмечают, что сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В сентябре заканчивается метеорологическое лето.

Как объяснил нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, метеорологическое лето - это когда среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов. То есть в течение сентября она постепенно будет снижаться и когда упадет ниже +15 градусов в среднем за сутки, это будет означать, что лето закончилось. Но оно может задержаться надолго, например, в прошлом году метеорологическое лето закончилось в третьей декаде сентября. А нынешний сентябрь, по информации Укргидрометцентра, прогнозируется теплее прошлогоднего на два градуса.

"Мы живем во время общего потепления на земном шаре, поэтому климат в Украине не может быть исключением, он постепенно становится теплее, чем в предыдущие годы, - говорит Анатолий Прокопенко, - Нынешний сентябрь также прогнозируется по-летнему теплым. Средняя месячная температура воздуха предполагается +15-20 градусов, на юге Украины +18-20, в Карпатах - 13-14 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. Осадков ожидается в пределах нормы, но они не компенсируют длительной засухи летом. В зависимости от региона выпадет 37-76 мм дождя, в Карпатах местами - 97-111 мм, более благоприятная картина на западе Украины. В других областях недостаточность осадков может представлять угрозу для будущего урожая озимых".

То есть сентябрь прогнозируется прохладнее августа на 6-8 градусов, дождей должно быть примерно столько же, как и в августе. Это средние расчетные показатели, на самом деле во многих областях в августе осадков было меньше, чем рассчитано синоптиками.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 7 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей - 0 градусов, в Крыму - 5,5 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры в сентябре - 38,8 градусов тепла, в горных районах - 32 градуса тепла. Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, а в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской областях - в первой декаде сентября.

Для сравнения: в августе абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1 градус тепла, абсолютный максимум - 42 градуса тепла.

В сентябре все еще сохранится теплая погода / Фото: Unsplash

Погодные сайты: еще увидим +30 градусов

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что первая неделя сентября ожидается жаркой, с температурой днем свыше +30 градусов. В дальнейшем температура начнет постепенно снижаться, но в большинстве областей даже 30 сентября она не опустится ниже +20 градусов. С осадками будет по-разному – от ливней с грозами до незначительных дождей. Напомним, месяц назад интернет-синоптики обещали прохладную погоду уже с 1 сентября.

Запад

На западе страны - это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области - в первую неделю осени будет царить жара, дневные температуры +30-32 градуса, ночные +15-19 и без осадков. Начиная с 8-9 сентября, задождит, температура снизится до 23-25 тепла, на Хмельнитчине даже до +21 градуса. Всю вторую неделю сентября жителям запада страны лучше иметь при себе зонтики, особенно это актуально для львовян, тернополян и ивано-франковцев. Вторая половина сентября должна быть еще прохладнее, небо - пасмурным, дождей станет больше. Дневная температура снизится везде до +18-20 градусов, ночная до +12-14. Самые обильные осадки ожидаются на Ивано-Франковщине, Буковине и Хмельнитчине: здесь с 20 по 23 число возможны сильные ливни. Дожди прекратятся лишь под конец месяца.

Север

В северных областях - это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская - лето также задержится на первые 7-8 дней сентября. Но если на Волыни и Ровенщине жара +30-32 градуса будет почти неделю, то в других областях уже 3-4 сентября станет прохладнее - не выше +28, а в дальнейшем еще меньше. Середина месяца ожидается с дождями, почти все дни с 6-8 по 13-16 сентября будут "мокрыми". Очевидно, что осенние дожди не могут быть теплыми, поэтому температура в регионе довольно быстро снизится до +20-22 градусов днем и до +13-15 ночью. В дальнейшем погода улучшится, однако в начале и в середине третьей декады прогнозируются два коротких дождливых периода. Причем 21 сентября на Житомирщине, а 25 сентября - Киевщине возможен даже целодневный «потоп». Под конец месяца температура еще снизится - до +18-20 градусов днем и до +10-11 ночью.

Центр

В центральных областях — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская — погода в сентябре ожидается одинаковой по температуре и разной по количеству осадков. Первые семь-десять дней – очень жаркие, от +30 до +32 градусов, в дальнейшем – быстрое понижение температуры до +24-25, и за последнюю декаду "печка постепенно остынет" до +19-20 градусов.

Причиной похолодания в середине месяца станет циклон, который начиная с 10 числа принесет в регион долгожданные дожди. Больше осадков прогнозируется в Полтавской и Днепропетровской областях, несколько меньше – в других областях. Но и здесь должны быть сильные ливни, прежде всего, в середине месяца, а в Винницкой области — 20-22 сентября. Осадки прекратятся после 23-25 числа.

Восток

В три восточных области – Харьковскую, Донецкую и Луганскую – осенняя прохлада приедет не сразу. Еще больше недели будет держаться высокая температура: днем +31-32 градуса, ночью +22-23. В дальнейшем сентябрь все же начнется не только по календарю, но будет холодать постепенно, особенно в Луганской области. Дожди туда придут в середине месяца и будут незначительными, в отличие от Харьковской области. Харьковчане будут ходить под зонтиками почти декаду, с 8 по 16 сентября. А 13-го им лучше не выходить из дома совсем, потому что даже зонтики не спасут. Благодаря дождям температура в регионе снизится до +20 градусов уже после 20 числа и удержится до конца месяца.

В Донецкой области будет немного дождь в первой и второй декадах, а последняя треть месяца ожидается в основном сухой и солнечной. Температура в эти дни будет +20-22 градуса днем и +12-14 ночью.

Юг

На юге страны температурный фон окажется разным. Одещина, благодаря прохладному дыханию Черного моря, не будет страдать от 30-градусной жары, как другие, более отдаленные от моря области. Днем здесь будет в первой декаде не выше +28, во второй и третьей декадах соответственно +24 и +21, ночью от 16 до 20 градусов. Дождь будет в области частенько: в начале месяца, с 11 по 14 и с 18 по 25 сентября, однако не обильно.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях в начале сентября возможно даже +33 градуса, в последствии температура снизится до +25 в середине месяца и до +21-23 в конце. Ночная температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. В первой половине месяца дождливых дней будет больше солнечных, вторая половина – почти без осадков.

В Крыму начало сентября ожидается холоднее, чем в областях, расположенных севернее. Здесь с первых дней начнутся дожди с грозами, температура упадет до 26 градусов и уже не повысится. В последние три недели сентября на полуостров придет классический бархатный сезон: солнечно, без осадков, днем +23-25 градусов, ночью +15-16.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов сходны с значениями температуры, но интернет-синоптики обещают в сентябре больше осадков.

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