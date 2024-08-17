"Критический порог": синоптик предупредила о глобальном изменении климата

По ее словам, за последние 13 месяцев каждый месяц превышал среднюю глобальную земную температуру на 1,5 или 1,6 градусов.

Среднегодовая температура по Земле в целом становится намного выше, чем раньше. Особо об этом свидетельствуют данные за последние годы.

Об этом заявила представитель Укргидрометцентра, синоптик Наталья Птуха, передает "Коммерсант украинский".

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"Последние несколько лет, особенно этот год и предыдущий, имеют гораздо более высокие температурные показатели по сравнению с теми, что были (в доиндустриальном периоде – ред.). И соответственно, среднегодовая температура по Земле становится намного выше", – сказала Птуха.

По ее словам, за последние 13 месяцев каждый месяц превышал среднюю глобальную земную температуру на 1,5 или 1,6 градусов. Это уже тот порог, который когда-то климатологами был определен как критический порог.

"И мы, в принципе, к нему приближаемся. Это очень угрожающая ситуация, и на это нужно реагировать. Для Украины в последние годы также видим, что эти волны тепла становятся все больше и продолжительность дней с теплыми периодами становится длиннее, продолжительность с холодными на днях – меньше", – подытожила Птуха.

Напомним, ученые предполагают, что 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с момента начала наблюдений. Отчасти это связано с эффектом явления погоды Эль-Ниньо, которое повышает глобальную температуру, усиливая влияние техногенных изменений климата на нагревание планеты.

Ранее ученые рассказали об ужасающих последствиях стремительного таяния морского льда в Антарктиде.

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