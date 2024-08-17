"Критичний поріг": синоптикиня попередила про глобальну зміну клімату

За її словами, за останні 13 місяців кожен місяць перевищував середню глобальну температуру земну на 1,5 або 1,6 градусів.

Середньорічна температура по Землі загалом стає набагато вищою, ніж раніше. Особливо про це свідчать дані за останні роки.

Про це заявила представниця Укргідрометцентру, синоптикиня Наталія Птуха, передає "Комерсант український".

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"Останні кілька років, особливо цей рік і попередній, мають набагато вищі температурні показники у порівнянні з тими, що були (у доіндустріальному періоді – ред.). І відповідно, середньорічна температура по Землі стає набагато вищою", – сказала Птуха.

За її словами, за останні 13 місяців кожен місяць перевищував середню глобальну температуру земну на 1,5 або 1,6 градусів. Це вже той поріг, який колись кліматологами був визначений як критичний поріг.

"І ми, у принципі, до нього наближаємося. Це дуже загрозлива ситуація, і на це потрібно реагувати. Для України у останні роки також бачимо, що ці хвилі тепла стають дедалі більшими, і тривалість днів із теплими періодами стає довшою, тривалість із холодними днями – меншою", – підсумувала Птуха.

Нагадаємо, учені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023 рік як найспекотніший рік від моменту початку спостережень. Частково це пов’язано з ефектом погодного явища Ель-Ніо, яке підвищує глобальну температуру, посилюючи вплив техногенних змін клімату на нагрівання планети.

Раніше вчені розповіли про жахливі наслідки стрімкого танення морського льоду в Антарктиді.

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