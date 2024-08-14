Синоптикиня розповіла, яка погода буде у середині серпня

В Україні температура повітря протягом дня коливатиметься від +25 до +29 градусів, на півдні та Закарпатті можливе підвищення до +28+32 градусів. У Києві буде сухо, сонячно і тепло, температура в середньому досягне +26 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Проте з 17-18 серпня спека повернеться: температура повітря знову підніметься до +30 градусів і більше. Це остання можливість використати залишки літнього гардероба та сонцезахисний крем, а також скористатися сезонними знижками перед початком осені.

Нагадаємо, Людмила Труфіна повідомила TSN.UA, що Україні слід очікувати на повернення спекотної погоди через потужний антициклон. Вона зазначила, що хоча останніми днями українці помітили зниження температури та деякі навіть скаржилися на прохолодну погоду, це тимчасове явище. Синоптики передбачають, що тепло повернеться дуже скоро. В ексклюзивному матеріалі Людмила Труфіна розповіла, які області перші відчують африканське тепло, де буде найспекотніше, і як підвищення температури вплине на ситуацію зі світлом.

Читайте також: