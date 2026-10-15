Європу накриває навала небезпечних комах: де вони найчастіше ховаються

Постільний клоп / © Вікіпедія

Реклама

У великих містах Європи фіксують різке збільшення кількості постільних клопів. За даними нового дослідження компанії Valpa, яка займається моніторингом заражень, їхня чисельність зросла приблизно на 20–25%.

Про це повідомляє Daily Mail.

Реклама

Співзасновник компанії Мартім Гоіс заявив, що Європа зараз перебуває на «піку поширення клопів», а особливо помітний сплеск фіксують у готельних номерах.

Реклама

Небезпека полягає в тому, що комах легко непомітно привезти додому після подорожі. Вони ховаються у швах матраців, каркасах ліжок, м’яких меблях, а також можуть потрапляти до оселі разом із валізами, одягом чи вживаними речами.

Одним із показових випадків стало зараження у готелі в Кембриджі: 31-річна жінка після ночівлі прокинулася з понад 100 укусами та знайшла на постільній білизні сліди крові й самих клопів.

Як зрозуміти, що в оселі завелися клопи

Фахівці радять звертати увагу на солодкуватий затхлий запах, чорні або іржаво-коричневі плями на матраці та постільній білизні, скинуті оболонки, яйця й самих комах. Найчастіше вони ховаються у швах матраців, узголів’ях, стиках каркаса ліжка та інших темних щілинах.

Після подорожей радять не ставити валізу одразу на ліжко чи м’які меблі, а спочатку оглянути її на твердій поверхні. Особливу увагу варто приділяти швам, кишеням, блискавкам та кутам багажу.

Реклама

Одяг після потенційного контакту з клопами фахівці радять прати та сушити за максимально допустимої для тканини температури. Висока температура може знищувати не лише дорослих комах, а й їхні яйця.

Водночас регулярна зміна постільної білизни сама по собі не гарантує захисту від зараження. Фахівці наголошують, що поява клопів не є ознакою поганої гігієни, а у разі серйозного зараження краще звертатися до професійної служби дезінсекції.

Нагадаємо, постільні клопи можуть бути не лише причиною сверблячих укусів та алергічних реакцій. Нове дослідження показало, що ці комахи здатні підхоплювати та переносити метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA) — бактерію, стійку до низки антибіотиків. Водночас науковці Університету Південної Дакоти поки не встановили, чи можуть клопи заражати нею людей у реальних умовах.

Новини партнерів