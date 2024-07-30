Кліматолог пояснив, чому в Україні була така спека

Спеку в Україні спричинило підвищення температури через вплив аграрних і промислових центрів у північній півкулі, які забруднюють атмосферу і змінюють хмарний покрив.

Про це розповів кандидат географічних наук Денис Пишняк, керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі, в інтерв'ю "Главкому".

"У північній півкулі розташовані основні аграрні та промислові центри світу, забруднення від яких може впливати на хмарний покрив Арктики, чого не скажеш про південну півкулю, значною мірою покриту океанами. І якщо парникові гази досить рівномірно розподіляються навколо земної кулі, то леткі забруднювачі, що впливають на хмарний покрив, концентруються більш локально – на півночі нашої планети", – розповів Пишняк.

Він зазначив, що сільське господарство є важливим джерелом доходу для України, але його розвиток під загрозою через підвищення температури, що призводить до посухи. За його словами, це викликає проблеми з доступом до чистої питної води.

"Щоб її вирішити, в Україні вже зараз починають інтенсивно використовувати підземні води для зрошення. Роблять свердловини з усіма супутніми наслідками – пересиханням річок, озер та криниць", – додав науковець.

Нагадаємо, видання The Guardian писало про те, що до кінця століття середня глобальна температура значно перевищить критичні рівні, що матиме катастрофічні наслідки для людства та планети.

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