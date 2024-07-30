Три місяці майже без відключень світла: в уряді дали втішний прогноз

Після зменшення спеки і до настання холодів енергосистема України перебуватиме у відносному балансі за умови відсутності нових пошкоджень об'єктів генерації.
У наступні три місяці обмеження постачання електроенергії в Україні будуть мінімальним, або взагалі відключення не застосовуватимуться.
Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі "Київ24".
"Ми зараз увійшли в період, коли генерації електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання", – пояснив радник.
Він додав, що енергосистема України є погодозалежною, тому зменшення спеки зараз дозволяє системі перебувати у відносному балансі.
"Якщо не буде зовнішніх впливів, то ми в цьому відносному балансі… Це означає, що якщо обмеження в якісь дні будуть виникати, вони матимуть незначний характер... Повинні прожити так наступних мінімум три місяці", – запевнив Юрій Бойко.
Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили гарну новину щодо обмежень електрики 30 липня.
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