Втрати росіян у війні проти України: Генштаб ЗСУ вразив новими даними

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 по 30 липня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 577 060. За добу ЗСУ ліквідували 1060 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 30 липня.

Втрати ворога у техніці становлять:

танків ‒ 8381 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 141 (+38) од,

артилерійських систем – 16 056 (+46) од,

РСЗВ – 1130 (+1) од,

засоби ППО ‒ 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 832 (+27),

крилаті ракети ‒ 2406 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 687 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 2696 (+6)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за інформацією ISW, на фронті в Україні з'явилися нові російські дрони.

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