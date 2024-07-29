Чому в Україні масово спалахують трансформатори: несподівані причини (фото, відео)

Енергетики дедалі частіше фіксують загоряння трансформаторів житлових будинків. Від початку місяця лише в Києві таких випадків було більш як дві сотні. Фахівці кажуть - це прямо залежить від планових вимкнень електроенергії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Чому спалахують трансформатори: пояснення ДТЕК

В Україні чи не щодня спалахують трансформатори. Причина усьому, кажуть у ДТЕК, "перенавантаження мереж після стабілізаційних відключень".

"Після того, як світло повертається, мешканці будинків починають активно використовувати всі енергоприлади, щоб встигнути зробити домашні справи поки є світло. Однак одночасне використання енергоємних приладів не витримують мережі, які не розраховані на таке одночасне споживання", - кажуть у ДТЕК.

У Києві все частіше спалахують трансформатори

У Києві знайшли несподівану причину займання трансформатора

Місцеві мешканці одного із районів Києва цією заявою обурені. Кажуть не мали проблем через побутові прилади, навіть під час відімкнень світла до поки їх трансформатор не почав живити "Острів Оболонський" - нову зони відпочинку у столиці зі щойно відкритим мостом.

"ДТЕК надав їм технічні дані на підключення, відповідно до яких вони мали ще при підключенні замінити ряд приладів. За інформацією які є енергетиками і проживають тут проблема була у вимикачі навантаження", - каже киянин Гліб Голова.

Дозвіл на подібні дії надавало КМДА, проте стверджують, "острів" до будинків не має відношення.

"Підстанція складається з декількох частин, є частина, яка відповідає за живлення будинків, їх там більше 10. А є частина - не житловий сектор, у тому числі "Острів". Аварія стала там де є житло. Тобто взаємозв'язку технічно ніякого. Звичайно ми будемо слідкувати за усіма підстанціями, за їх своєчасним техоглядом", - каже заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

І обіцяють завжди бути на зв'язку із жильцями, аби допомагати, якщо раптом повторно щось станеться.

Пожежа трансформатора

"Немає світла в Києві це не те що відбувається на лінії фронту, тому жити можна... Але також, слід розуміти, що тут люди цивільні, є маленькі діти, люди у віці", - каже киянка.

Тому все ж вимагатимуть аби електропостачання "острова" від них від'єднали. Збирають підписи і готують звернення до профільних установ.

Що кажуть енергетичні експерти

Фахівці в енергетичній сфері кажуть, проблем могла додати навіть спека.

"Вся ця автоматика розрахована на певний температурний режим, а коли вона перегрівається, а у нас ще й зовнішня температура висока, то вони теж не встигають спрацювати, за ті мілі-секунди на які розраховані", - каже Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України.

Вадим Литвин радить жителям багатоповерхівок:

Ініціювати перевірки своїх трансформаторів, так би мовити провести техогляд.

Не вмикати одночасно багато приладів високо споживання електрики. Як би просто це не звучало - воно діє.

Йдучи на роботу слід вимикати повністю непотрібні електроприлади.

Якщо ж ви вдома - вмикати хвилин за 15 після подачі електропостачання.

Також не варто одночасно вмикати електроплиту, чайник, а заодно і пральну машину.

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