Курс валют в Україні: долар знову дешевшає – купувати чи продавати

Середній курс понад 42 гривні за готівковий долар поки залишається недосяжним для американської валюти. Під кінець липня гривня знову почала зміцнюватися і досить упевнено: стійкий низхідний тренд на безготівковому і готівковому ринках тривав увесь минулий тиждень.

Нацбанк також помітно здешевив долар – майже до 41 гривні за одиницю.

У чому причина такого розвороту, що буде з курсом на поточному тижні, який є перехідним від липня до серпня, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (29 липня – 4 серпня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Курс долара почав знижуватися з понеділка, 22 липня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, тренд виявився повільним, але впевненим, без коливань угору-вниз. У неділю, 28 липня, один долар в банках та пунктах обміну валют продавали по 41,52 грн (-40 коп. за тиждень), купували по 41,02 грн (-31 коп.)

Найнижча ціна продажу долара була 41,40 грн/долар (-35 коп. за тиждень), найвища – 41,70 грн/долар (-50 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,27 (-45 коп. за тиждень).

Готівковий євро весь тиждень дешевшав в унісон з доларом як у продажу, так і в купівлі. З 22 по 28 липня курс євровалюти знизився на 67 коп. у продажу – до 45,19 грн/євро і на 64 коп. у купівлі – до 44,49 грн/євро.

Проте у підсумку за чотири тижні липня готівковий долар подорожчав у середньому на 60 коп. у продажу і на 65 коп. у купівлі, а євро – на 1,10 грн як у купівлі, так і в продажу.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, весь тиждень мав місце стійкий тренд на зниження курсу обох основних валют.

З 22 по 28 липня долар у нелегалів подешевшав у продажу до 41,40 грн (-50 коп.), у купівлі до 41,35 (також на 50 коп.), а євро відповідно до 45,10 грн (-80 коп.) та 44,98 (-62 коп.). Дуже вузькі спреди, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, особливо для долара, говорили про те, що міняйли не вірять у подальше здешевлення валют і тому купують їх на спаді курсу навіть дорого, сподіваючись, що тренди знову зміняться на висхідні.

Нацбанк на минулому тижні змінив політику девальвації гривні на протилежну – це ревальвація, тобто зміцнення курсу. За 22-28 липня долар втратив 29 коп. (до 41,20 грн/долар), євро – 51 коп. (до 44,68 грн/євро). Офіційний курс долара на понеділок, 29 липня встановлено 41,10 грн (ще мінус 10 коп.), курс євро – 44,63 (-5 коп.).

Співвідношення долар/євро знизилось з 1,09 до 1,086 долара за євро, тобто європейська валюта дещо ослабла до американської.

Експерти назвали основні чинники, котрі призвели до розвороту тренду і зміцнення гривні.

За словами Андрія Шевчишина, минулого тижня на безготівковому ринку співпали три фактори: зростання пропозиції валюти, зниження попиту на неї і додатковий продаж валюти з боку Нацбанку, аби остаточно не дати курсу зростати далі, а навпаки, піти вниз.

Андрій Забловський додав, що важливим моментом стало досягнення після тривалих перемовин домовленості між урядом України і зарубіжними кредиторами щодо реструктуризації боргу.

"Дефолт України скасовується – це ключова позитивна новина, яка заспокоїла ринок і вплинула на настрої як покупців, так і продавців", – зазначив Забловський.

Все це загалом відобразилось і на готівковому ринку, курс продажу готівки також пішов униз.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти вважають, що наразі ми не побачимо зміни тренду: гривня або продовжуватиме міцніти, або настане рівновага, і курс гривні до долара зупиниться на нинішньому рівні, тобто у межах 41,30-41,60 грн/долар у продажу.

Андрій Шевчишин зазначив: добре, що на минулому тижні вдалося вчасно зупинити зростання курсу долара понад 42 грн і змінити тренд на протилежний.

"Стало зрозумілим, що подальша девальвація гривні поки відкладена, у підсумку настрої як бізнесу, так і населення покращились, ажіотаж зменшився, – аналізує Андрій Шевчишин. – Також Нацбанк залишив на попередньому рівні облікову ставку, тобто відсоток, під який НБУ кредитує комерційні банки. Нагадаю: зараз вона складає 13% річних і безпосередньо впливає на відсотки по депозитах населення. Тобто і тут усе залишилось стабільним і це добре".

На думку Андрія Забловського, значних курсових коливань на поточному тижні не буде.

"Значення, яких було досягнуто на кінець минулого тижня, збережуться. Наразі нема ні економічних, ні психологічних підстав для того, аби відбулись якісь помітні зміни", – уточнив експерт.

Олег Пендзин також вважає, що на поточному тижні можливе або незначне зміцнення гривні, або стабілізація курсу на нинішньому рівні.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин повідомив, що, за інформацією Нацбанку, на минулому тижні значно збільшився попит населення на готівкову валюту через її подорожчання.

"Це панічні настрої, які не мають економічного підґрунтя, наразі долар знову почав дешевшати", – зауважив експерт.

Андрій Шевчишин повторив свою пораду стосовно диверсифікації заощаджень: половину варто тримати на гривневих депозитах, половину – у готівковій валюті. Якщо один актив падає в ціні, інший може вирости, тим самим зменшивши втрати.

Андрій Забловський нагадав, що, за економічною теорією, на спаді курсу долара, котрий має місце зараз, валюту варто купувати, а не продавати.

"Можна почекати ще незначного подешевшання долара, але для того, хто обрав для себе довгострокову стратегію інвестування у валюту, це не має великого значення", – говорить Андрій Забловський.

Олег Пендзин вважає: Нацбанк поки триматиме курс нижче 42 грн/долар, гривневі депозити, як і раніше, залишаються вигідними для отримання стабільного прибутку.

"Якщо у вас є депозит на 3-6 місяців з правом поповнення і "зайві" кілька тисяч гривень і ви в роздумах, куди їх інвестувати – покладіть на депозит, а не купуйте валюту. Отримаєте до кінця року гарантований дохід", – аргументував Олег Пендзин.

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