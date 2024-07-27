В Україні провели перерахунок пенсій: наскільки вони зросли

За останні три місяці середня пенсія в Україні зросла на 73 грн. і тепер становить 5816 грн. У січні 2024 року вона становила 5385 грн. З початку повномасштабної війни розмір пенсії збільшився із 3991 до 5816 грн.

Про це пише OBOZ.UA.

Середня пенсія зросла на 45,7%, що більше за інфляцію за цей період, що склала 35,5%. Це означає, що підвищення пенсії має покрити збільшення цін на товари та послуги.

З січня 2022 року мінімальна пенсія збільшилася з 1934 до 2361 грн., що становить 22%. Це збільшення не змогло навіть компенсувати інфляцію, тому люди, які отримують мінімальну пенсію, найбільше втратили.

Найвища середня пенсія у суддів: на початку 2022 року вона становила 90 822 грн., а зараз – 105 604 грн. Судді домоглися визнання обмеження своїх виплат незаконним та продовжують отримувати необмежені пенсії за особливим законом.

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

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