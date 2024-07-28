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В Одесі пролунав вибух: працює ППО

В Одесі пролунав вибух: працює ППО

В Одеській області працює ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

В Одесі пролунав вибух. 

Про це інформує "Суспільне". 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також про те, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

"Одеська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - пізніше заявили українські військові.

В Одеській області оголошена повітряна тривога. 

Тому перебувайте в укриттях до відбою. 

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