В Одесі пролунав вибух: працює ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

В Одесі пролунав вибух.

Про це інформує "Суспільне".

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також про те, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

"Одеська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - пізніше заявили українські військові.

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В Одеській області оголошена повітряна тривога.

Тому перебувайте в укриттях до відбою.

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