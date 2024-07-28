У варшавському басейні - масове отруєння хлором

Після інциденту в басейні «Полонез» у Варшаві затримано трьох осіб для з'ясування обставин. Про це повідомляє варшавська поліція, - пише "Польське радіо".

26 липня увечері у басейні сталося отруєння хлором. Було евакуйовано 60 осіб, 21 з яких доставили до лікарні для обстеження. Деякі з них вже повернулися додому. Серед постраждалих також є діти.

Поліція не розголошує подробиць розслідування. Яцек Вишневський зі столичної поліції підтвердив, що затримано трьох осіб.

«Це працівник басейну. Усі зібрані матеріали у цій справі будуть доставлені до прокуратури для подальшого аналізу. Саме вона буде займатися справою. Станом на ранок 27 липня 4 дітей все ще перебували у лікарні на обстежені», — повідомив він.

Басейном керує Центр спорту та відпочинку варшавського району Тарґувек. Директор закладу Яцек Пазук знає про інцидент. В інтерв'ю Польському радіо RDC він зазначив, що є дві версії: або система хлорування вийшла з ладу, або хтось з працівників помилився.

Результати попередніх аналізів води показали, що норми вмісту хлору значно перевищені. Басейн буде закритий найближчим часом.

Нагадаємо, що на Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною після хокейного матчу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.