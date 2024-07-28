Астрологічний прогноз на 28-29 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: 23 місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, можна закінчувати розпочаті раніше справи та планувати нові, які ще тільки належить втілити в життя.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт, сардер.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в ці дні, не небезпечні, можуть продовжитися довго, тому варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: можна постити, голодувати або хоча б дотримуватися помірності в харчуванні.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Дачні роботи дня: працюючи з рослинами, бажано не торкатися коріння – їх «поранення» може стати причиною їх загибелі.

Магія та містика дня: магічними діями повинні займатися лише професіонали у цій галузі.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть пояснити причини проблем у стосунках з іншими людьми, тому варто поставитися до них із максимальною увагою.

Табу дня: не можна давати волі емоціям – під впливом їх можна наламати серйозних дров.

Цитата дня: «Людині рідко прощають щедрість. Так само як і великодушність»(Джуліан Барнс).

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