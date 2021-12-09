На Буковині чадним газом отруїлися двоє дітей: загинуло немовля

Одну дитину вдалося врятувати.
У Чернівецькій області в результаті отруєння чадним газом постраждали двоє маленьких дітей. 10-міісячне немовля загинуло.
Про це повідомляє "Суспільне".
Подія сталася у Сторожинці Чернівецької області вчора, 8 грудня, близько 17:30. 10-місячна дитина загинула від отруєння чадним газом, дворічного хлопчика доправили до лікарні. Його стан задовільний.
Швидку викликали родичі малюків. За попередньою версією, батьки залишили дітей у будинку самих. 2-річний хлопчик розпалив вогонь у кімнаті, а потім просто вийшов.
Не зважаючи на реанімаційні заходи, немовля померло. Дворічного хлопчика шпиталізували до районної лікарні.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на пожежі постраждали двоє чоловіків. Вони отруїлися чадним газом.
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