На Буковине угарным газом отравились двое детей: погиб младенец

Одного ребенка удалось спасти.
В Черновицкой области в результате отравления угарным газом пострадали двое маленьких детей. 10-месячный младенец погиб.
Об этом сообщает "Суспільне".
Событие произошло в Сторожинце Черновицкой области вчера, 8 декабря, около 17:30. 10-месячный ребенок погиб от отравления угарным газом, двухлетнего мальчика доставили в больницу. Его состояние удовлетворительное.
Скорую вызвали родственники малышей. По предварительной версии родители оставили детей в доме самих. 2-летний мальчик разжег огонь в комнате, а затем просто вышел.
Несмотря на реанимационные мероприятия, младенец скончался. Двухлетнего мальчика госпитализировали в районную больницу.
Напомним, что в Днепропетровской области на пожаре пострадали двое мужчин. Они отравились угарным газом.
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