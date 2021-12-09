На Буковине угарным газом отравились двое детей: погиб младенец

Одного ребенка удалось спасти.

В Черновицкой области в результате отравления угарным газом пострадали двое маленьких детей. 10-месячный младенец погиб.

Об этом сообщает "Суспільне".

Событие произошло в Сторожинце Черновицкой области вчера, 8 декабря, около 17:30. 10-месячный ребенок погиб от отравления угарным газом, двухлетнего мальчика доставили в больницу. Его состояние удовлетворительное.

Скорую вызвали родственники малышей. По предварительной версии родители оставили детей в доме самих. 2-летний мальчик разжег огонь в комнате, а затем просто вышел.

Несмотря на реанимационные мероприятия, младенец скончался. Двухлетнего мальчика госпитализировали в районную больницу.

Напомним, что в Днепропетровской области на пожаре пострадали двое мужчин. Они отравились угарным газом.

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