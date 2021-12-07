Антисептик с колой: в Одессе одноклассники отравили 14-летнюю девочку

Школьница выпила "коктейль" и попала в больницу.
В Одессе школьница стала жертвой неудачной шутки одноклассников. Она отравилась "коктейлем" из коли и антисептика.
Об этом пишут местные телеграммы-каналы.
Отмечается, что девочка выпила колу в который был подмешан антисептик, в результате чего получила отравление. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
В социальных сетях очевидцы пишут, что инцидент произошел в школе №35.
Напомним:
В обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой в парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьная психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.
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