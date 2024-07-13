Деякі пенсіонери втратять до 20% виплат: у ПФУ назвали причини

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування може призвести до незаконних виплат пенсійних коштів.

Пенсіонер зобов'язаний протягом 10 днів повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення з роботи.

Про це повідомляє ПФУ.

"Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ", — йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією з пресслужби, після подання повідомлення про звільнення з роботи, пенсіонери набувають право на додаткові виплати і підвищення, які передбачені виключно для громадян, що не працюють. Наприклад, таким пенсіонерам може бути перерахована пенсія у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Якщо ПФУ з'ясує, що пенсіонер продовжує працювати, але не повідомив про це, йому доведеться повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Пенсіонер може зробити це добровільно, однак якщо він відмовиться, переплату буде утримано примусово з кожної наступної виплати пенсії.

Відповідно до закону, необхідно утримувати не більше 20% від кожного пенсійного платежу.

Заяву можна подати і в режимі онлайн — через сайт ПФУ або через "Дію" з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

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