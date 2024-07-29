Заяви РФ про припинення вогню: в ISW оцінили, кому це принесе користь

В Росії заявляють, що не зацікавлені в переговорах з Україною, бо припинення вогню начебто дозволить їй відновити свої сили.

Російські високопосадовці продовжують стверджувати, що тимчасове припинення вогню в Україні принесе більше користі Києву, аніж Москві. Однак, за оцінками аналітиків, відбудеться протилежне.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Помічник президента Росії та екссекретар Ради безпеки Микола Патрушев повторив заяву Володимира Путіна про те, що країна не зацікавлена в переговорах з Україною, оскільки припинення вогню дозволить їй відновити свої сили.

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Патрушев, як і Путін, зокрема, не звернув увагу на майже впевненість у тому, що російські війська скористаються потенційним припиненням вогню саме таким чином.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія використає перерву в режимі припинення вогню для відновлення та розширення своїх сил і для подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії проти України", – дійшли висновку аналітики.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар прокоментував ініціативу деяких країн щодо припинення вогню. Він сказав, що в такому разі "25% території України залишається під контролем Росії", і країна-агресорка виграє час, щоб зміцнити свої можливості та відновити атаки на Україну.

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