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Зеленський повідомив, коли Україна підготує мирний план

Зеленський повідомив, коли Україна підготує мирний план

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Досягнення миру, безумовно, має бути на наших умовах.

Україна готує мирний план, що покликаний завершити війну. Він має бути готовий до кінця листопада.

Про це український лідер Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії NHK.

"Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни", – зазначив головнокомандувач.

Він також акцентував, що не може реагувати на показові заклики Росії до припинення вогню, бо в цей момент агресор продовжує обстрілювати та окуповувати територію України.

Як пишуть у виданні, Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. 

"Він повідомив, створить план дій для досягнення миру до кінця листопада", – підсумували у NHK.

Раніше Зеленський сказав, що російська окупаційна армія від 22 до 28 липня випустила по території України щонайменше 700 керованих авіабомб і понад 100 ударних безпілотників.

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