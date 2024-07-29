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Невідомі дрони атакували електростанцію в Орловській області РФ

Невідомі дрони атакували електростанцію в Орловській області РФ

Оперативні служби займаються усуненням наслідків атаки на електростанцію / Фото: із соцмереж

У росіян - тривожна ніч.

Невідомі БПЛА вдарили по електростанції в Орловській області.

Про атаку заявили місцеві жителі у соціальних мережах. 

Пізніше губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про нібито збиття двох БПЛА на території Глазунівського району. За його даними, постраждалих немає, але є пошкодження на електростанції. Оперативні служби займаються усуненням наслідків атаки.

Нагадаємо, днями сталися "прильоти" по аеродрому "Саки" у Криму. Внаслідок атаки було влучання по боєкомплекту і спалахнула пожежа.  Зокрема, було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових.

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