Невідомі дрони атакували електростанцію в Орловській області РФ

У росіян - тривожна ніч.
Невідомі БПЛА вдарили по електростанції в Орловській області.
Про атаку заявили місцеві жителі у соціальних мережах.
Пізніше губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про нібито збиття двох БПЛА на території Глазунівського району. За його даними, постраждалих немає, але є пошкодження на електростанції. Оперативні служби займаються усуненням наслідків атаки.
Нагадаємо, днями сталися "прильоти" по аеродрому "Саки" у Криму. Внаслідок атаки було влучання по боєкомплекту і спалахнула пожежа. Зокрема, було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових.
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