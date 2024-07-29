За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 28.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, загалом, від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України удару двома ракетами, та 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 611 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Водночас згідно з повідомленнями аналітиків, стало відомо, де просунувся ворог.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 28 липня склали 574 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1180 загарбників.

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