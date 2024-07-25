Скандал у 59-й бригаді: що відомо про перебіг розслідування

Комісія Генштабу ЗСУ закінчує перевіряти інформацію про втрати 59-ї окремої мотопіхотної бригади і діяльність комбрига Богдана Шевчука, на якого вилилася хвиля критики у Мережі.

Про це розповів офіцер 59-ї ОМБ Сергій Цехоцький, передають Новини.live.

"Комісія роботу вже закінчує. Комісія ретельно перевіряє всі служби, розпорядження та накази без жодних компромісів. Результати оголосить безпосередньо Генштаб або Командування Збройних Сил України", – каже Цехоцький.

Раніше український військовий журналіст Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати прифронтового міста Красногорівки і звинуватив у некомпетентності нового комбрига 59 бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука.

До критики комбрига Шевчука приєдналася захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") закликала президента України Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача, провести перевірку дій командира.

Після публічного розголосу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський скерував робочу групу у бригаду.

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