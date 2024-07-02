"Стирав у нуль підрозділи!": скандал із генералом Содолем отримав продовження (відео)

Скандал із генералом Содолем отримав продовження! "Стирав у нуль підрозділи" – так говорить про одіозного генерала офіцер ЗСУ. Це вже не перше обвинувачення на адресу Содоля. Цього разу терпець увірвався у військового Олексія Германа. Він заявив, що генерала потрібно судити, і пояснив, за що.

Всі деталі гучної заяви – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.ua.

Скандал навколо генерала Содоля

В інформаційному просторі якось загубився конфлікт між генерал-лейтенантом Содолєм і начальником штабу полку "Азов" Кротевичем. Тож один з офіцерів ЗСУ, а саме Олексій Герман, вирішив нагадати суспільству, ким, на його думку, є генерал Содоль. За його словами, Державне бюро розслідувань надало відповідь на заяву і ця відповідь – "не те, що очікували більшість бойових офіцерів!". Про це український офіцер відверто написав на сторінці у фейсбуці.

"Содоль – це не лише прізвище, це безпринципний радянський формат ведення війни. Де життя солдата чи офіцера вартує нічого. На тих ділянках, яким приділяв свою увагу даний пан. Життя солдата в окопі не перевищувало двох діб. Він дійсно стирав у нуль підрозділи, дійсно особисто відповідає за загибель десятків тисяч українських солдатів. Культура воювати по крапках на мапі або приданими підрозділами – це теж від генералів старого формату. Ця стара школа ніколи не призведе нас до перемоги. Вона лише може завдати невиправної шкоди ЗСУ та державі. Що в принципі вже зроблено", – зазначив офіцер.

Військовий також звинуватив колишнього командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля у "загибелі десятків тисяч українських солдатів". Він вважає, що генерала потрібно судити за кількома фактами.

"Зняття Содоля з посади – це лише перший крок. Матері, дружини, діти загиблих – зобов’язані домогтись розслідування та суду над даним паном. Саме розслідування покаже, яким чином, за чиєю вказівкою і хто винен. Не можна загубити стільки життів і списати все це на війну. Ця жорстока війна не повинна бути індульгенцією від некомпетентності. Навпаки, ми повинні дуже швидко вчитись і відсікати "майстрів доповіді" від прийняття рішень. До речі, Романа Червінського скільки вже судять? То давайте і Содоля, тут хоча б реальний і не один злочин є", – написав військовий.

Герман наголосив, що суспільство має навчитися відрізняти суть від інформаційного шуму та переймається тим, що Содоль може уникнути покарання.

"Я пройшов війну на всіх ланках – від групи, роти, батальйону до бригади. Більше року у безпосередніх боях "окопах", і коли я пишу ці строки, то сподіваюсь що суспільство навчиться врешті-решт відрізняти важливе від інформаційного мотлоха. Люди поставлять собі питання: "А чому Содоля так швидко зняли і так тихо з цього приводу в "марафоні". Наскільки ми пам’ятаємо по Залужному – нам цілий серіал зробили. Таким швидким зняттям і інформаційною тишею ми можемо подякувати абсолютній достовірності звинувачень, пред’явлених генералу і намаганням замовчати цей скандал зі сторони влади. Але коли така некомпетентна людина призначається на високу посаду – це відповідальність самої влади або системи, яка генерує це у владні кабінети. На жаль, платимо за ці помилки ми своїми життями, а ви – своїми чоловіками та батьками", – зазначив він.

Також Олексій Герман наголосив, що суд над Содолем зупинить бажання інших коїти подібні злочини та прискорить перехід від радянських стандартів війни до більш сучасних.

"Суд над генерал-лейтенантом Содолем повинен відбутися, це, по-перше, буде справедливо. Друге – це зупинить бажання інших прихильників совкового способу війни робити подібні злочини. Третє, можливо, це спонукає керівництво швидше переходити на інші стандарти війни. Четверте – війна найчесніше місце, тут відразу бачиш, хто є хто. І нам незрозуміло, як і за що людина отримала звання Героя та погони генерал-лейтенанта???" – написав Олексій Герман.

З чого все почалося?

Нагадаємо, начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич із позивним "Тавр" також звинуватив Юрія Содоля у провальній обороні на Харківщині. Саме з його публікації у соцмережах та звернення до ДБР і розгорівся скандал навколо Содоля. Примітно, що Кротевич тоді не називав прізвище генерала.

За словами Тавра, спершу він намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, проте більшості це байдуже.

Рубікон перейдений

Також Кротевич додав, що світ посилає покидьків, щоб згуртувати людей і для нього особисто – рубікон вже перейдений. Військовий запевнив, що це його особисте рішення – написати до ДБР про цього генерала ЗСУ. Крім того, “азовець” наголосив, що цю людину ненавидять 99% військових. Згодом УП з посиланням на власні джерела повідомила, що мова йде про Содоля. І навіть це ще не все, в чому насправді військові звинувачують Содоля. Журналісти зе вашингтон пост отримали доступ до тексту документа, який Кротевич відправив до ДБР.

Військові не стримують себе!

Тепер вже не мовчать й інші військові. Зокрема, проєкт Радіо Свобода "Свобода Live" запитав про репутацію Содоля у ветерана російсько-української війни Олега Симороза. З його слів, колишній командувач Об'єднаних сил був людиною, яка "воювала людським ресурсом".

Гучна заява морпіха про Содоля

Крім того, блогер та волонтер Стерненко закидав Содолю прорахунки на посаді очільника Морської піхоти. Йдеться про начебто неналежну організацію логістичного забезпечення українського плацдарму в Кринках на Херсонщині. Аж тут 26 червня у розмові з LIGA.net один із морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на Кринках, озвучив цитату Содоля.

Содоля боєць називає типовим командиром "часів Чечні і Афгану".

Не цінував нікого?!

Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. І додaв: Содоль нібито не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський.

Репер Ярмак про Содоля

До слова, на ці заяви відреагував і відомий український репер-військовий Ярмак. У соцмережі він опублікував скрін статті, де морпіх анонімно розповів про методи командування Содоля, і коротко написав: "Я, як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна п****а, а не операція".

Ярмак – про Содоля

Содоль у ВРУ

Тут варто пригадати виступ Содоля у Верховній Раді, коли нардепи все ніяк не могли ухвалити мобілізаційний законопроєкт, але все ж зробили це.

Генерал не дослухався до підлеглих?

Але чомусь своїх вже чинних командирів, за словами хлопців, Содоль не слухав, ще один морпіх у коментарі LIGA.net акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала.

Хто підтримав Содоля під час скандалу?

Та коли тільки скандал розгорівся, були й ті, хто навпаки підтримав Содоля. Зокрема, Герой України, колишній розвідник і начальник Київського військового ліцею Ігор Гордійчук засудив критиків генерала. Він поширив у соцмережах допис 35-ї бригади морської піхоти на захист екскомандувача і закликав "чорноротих безумних політиканів" не чіпати "заслужених захисників". На підтримку генерала виступив і його колишній підлеглий, ексначальник медичної служби 25-ї бригади повітряно-десантних військ і очільник запорізького військового госпіталю Віктор Писанко. Зокрема ВВС відзначило, що у 2014 році саме Содоль зміг зібрати докупи колектив 25-ї бригади і зробити її одним з найкращих боєздатних підрозділів ЗСУ, каже ВВС Україна джерело у військово-політичному керівництві. Зробити це було не так просто, додав співрозмовник видання.

Зеленський зняв Содоля

Тим не менш, кілька позитивних відгуків не змогли забезпечити Содолю подальше перебування на посаді і 24 червня Зеленський у черговому зверненні до українців заявив, що замінив генерала.

Нове призначення?

Далі справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, але такий шквал хейту явно зчинився не на рівному місці. Суспільство також хвилює питання – що буде далі із Содолем? Чи не станеться так, що йому запропонують інше крісло? А оскільки він генерал, крісло явно стоятиме у “високих кабінетах”.

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Нагадаємо, що після гучної заяви начштабу "Азову" Романа Кротевича Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

На скандал відреагував Зеленський! Генерала зняли. Подробиці

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